Maßnahmenpaket gegen Raserei geplant: Die Schweiz als Vorbild für Gewessler

Raser sollen deutlich härter bestraft werden. Ministerin Gewessler will bis Jahresende ein Maßnahmenpaket erarbeiten.

Wien – Seit acht Jahren gibt es den Rasertatbestand in der Schweiz. Wer die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich überschreitet, muss für mindestens zwei Jahre den Führerschein abgeben. Für Unbelehrbare droht sogar eine Freiheitsstrafe von ein bis vier Jahren. So weit will Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht gehen. Doch die Verwaltungsstrafen hierzulande seien im EU-Vergleich niedrig – sie wolle hier nachziehen, wie Gewessler bei einem Hintergrundgespräch sagte.