Innsbruck – Zug um Zug hat die Stadt Innsbruck in den vergangenen Jahren die Parkraumbewirtschaftung ausgeweitet. Nun fallen die letzten Gratisparkflächen im Südwesten der Stadt: Der Stadtsenat sprach sich am Mittwoch einhellig für die Einführung einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone in Sieglanger, Klosteranger und Mentlberg aus.