Dutzende Soldaten bei Taliban-Angriff in Afghanistan getötet

Im Norden Afghanistans sind bei einem Taliban-Angriff mindestens 34 Soldaten getötet worden. Der Angriff erfolgte nachts in der umkämpften Provinz Takhar, wie Behördenvertreter am Mittwoch sagten. Dutzende Talibankämpfer sollen Teile der Provinz angegriffen haben. Vertreter der Taliban und der Regierung in Kabul hatten im September in Katar Friedensgespräche aufgenommen. Eine Waffenruhe lehnen die Islamisten bisher ab.