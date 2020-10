Acht Menschen aus verplombtem Zugwaggon in Passau befreit

In Passau sind in der Nacht auf Mittwoch acht Personen, darunter ein neunjähriges Mädchen, aus einem verplombten Güterzug-Waggon befreit worden. Sie dürften vor vier Tagen in Serbien in den Container gestiegen sein. Die Bundespolizei in Passau bestätigte der APA entsprechende Berichte bayrischer Medien. Bereits in Schärding in Oberösterreich hatte ein Zeuge Hilferufe aus dem Container gehört und - da der Zug am Weg nach Passau war - die dortigen Behörden alarmiert.