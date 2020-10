Netrebko sieht schwarze Zukunft für die Opernwelt

Die von ihrer Covid-19-Infektion genesene Sopranistin Anna Netrebko sieht wegen der Pandemie eine schwarze Zukunft für die Opernwelt. „Ich sehe die Opernwelt wie in ein kleines Tier, das in einem Loch voller Wasser versucht, nicht zu ertrinken“, sagte die 49-Jährige im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“ (Mittwochausgabe).

„Jeder Tag kann für einen Künstler die Streichung eines Konzerts, einen Programmwechsel, eine Änderung bringen. Es ist schwierig, optimistisch zu sein“, sagte die Diva, die am Mittwochabend an der Scala im Rahmen eines Konzerts mit Arien von Verdi, Puccini, Cilea und Ponchielli unter dem Dirigat des Scala-Musikdirektors Riccardo Chailly auftritt. Das Konzert soll für eine Platte aufgenommen werden. Ein weiterer Auftritt Netrebkos an der Scala im Rahmen eines Konzerts ist am 15. November geplant.