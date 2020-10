Flüssige Energie statt fossile Rohstoffe für Heizung und Auto

Der technische Fortschritt erspare teuren Umbau, etwa von Verbrennungsmotoren oder Heizungen, erklärt Jürgen Roth, Chef des Instituts für Wärme und Öltechnik. „Die Anlage soll in Zukunft ermöglichen, Wasser in Verbindung mit einer Kohlenstoffquelle in klimafreundliche, synthetische Brenn- und Kraftstoffe umzuwandeln.“ Der große Vorteil liege darin, dass die energetische Nutzung im Gegensatz zu fossilen Energieträgern CO2-neutral erfolgt. Somit werde eine massive Reduktion von Treibhausgasemissionen erreicht, „ohne dabei auf Autos, Flugzeuge oder herkömmliche Ölheizungen verzichten zu müssen“. Denn eine Umrüstung bestehender Infrastruktur sei für die Verwendung nicht nötig.