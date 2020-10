Turnhallen in Innsbruck geschlossen: Kinderkurse abgesagt

„Wir mussten neun von zehn Kinderturnkursen absagen, die bereits begonnen haben“, erklärt Werner Steiner, Sektionsleiter Breitensport. Über 100 Kinder, die sich in der psychisch belastenden Corona-Zeit beim Sport eine Auszeit gönnen konnten, „sind natürlich sehr enttäuscht“, sagt Steiner. „Wir fühlen uns als Verein alleingelassen, zumal wir alles machen, was es an Covid-Maßnahmen braucht, und die Turnerschaftskinder mit den Schulkindern nicht in Kontakt kommen.“ Anders sieht es bei den Erwachsenenkursen in Innsbruck aus: „Sie starten nach 18 Uhr und da entscheidet nicht mehr das Schulamt, sondern das Sportamt und hier kommt man uns sehr entgegen.“