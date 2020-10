Weitere Corona-Fälle in der Bundesliga

Drei österreichische Fußball-Bundesligisten haben am Mittwoch positive Corona-Tests vermeldet. Infektionen gab es beim LASK, bei Sturm Graz und WSG Tirol. Dank des Liga-Präventionskonzepts ist der Trainings- und Spielbetrieb bei keinem Club gefährdet, wie vorgesehen werden lediglich die Betroffenen isoliert. Erst am Montag war bekannt geworden, dass auch ein Rapid-Profi infiziert ist. Namen wurden wie üblich nicht veröffentlicht.

Der LASK berichtete am Tag des Abflugs nach London zum Europa-League-Match gegen Tottenham vom Corona-Fall. Der Betroffene, der keine Symptome zeigt und sich in häuslicher Quarantäne befindet, stand laut Club-Angaben nicht im Kader für das Duell mit den „Spurs“. All jene Spieler, die nach England reisten, wurden negativ getestet. Nach der Rückkehr am Freitag steht beim LASK die nächste Testung auf dem Programm.