Bundesliga-Clubs besorgt: Wer soll überhaupt noch kommen?

Bei einer Clubkonferenz haben die Fußball-Bundesliga-Vereine am Mittwoch über die neuen Maßnahmen der Regierung zur Pandemie-Eindämmung beraten. In den Stadien sind ab Freitag nur noch 1.500 Fans zugelassen, am zugewiesenen Sitzplatz gilt Maskenpflicht, Speis und Trank dürfen nicht verkauft werden. „Die Fans werden auf eine harte Probe gestellt“, sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer. Es werde alles getan, um die Lust am Stadionbesuch so gering wie möglich zu halten.