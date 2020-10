Bayern-Express überrollte Atletico in Champions League

Champions-League-Titelträger Bayern München ist mit einem klaren Statement in die neue Saison gestartet. Die Bayern gewannen am Mittwoch mit David Alaba gegen Atletico Madrid daheim 4:0 und sind damit der erste Tabellenführer in der Salzburg-Gruppe A. Eine Blamage leistete sich der spanische Fußball-Meister Real Madrid in Form einer 2:3-Heimniederlage gegen Schachtar Donezk. Ebenfalls in Pool B trennten sich Inter Mailand und Borussia Mönchengladbach 2:2.

ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer spielte bei seinem deutschen Arbeitgeber durch, Hannes Wolf kam ab der 95. Minute für wenige Augenblicke zum Zug. Bei den Mailändern fehlten nicht weniger als sieben Profis, da sie einen positiven Coronavirus-Test abgegeben hatten. Inter-Star Romelu Lukaku rettete den Italienern in der 90. Minute den Punkt, davor hatte der Belgier in der 49. Minute schon getroffen.

Manchester City bezwang den FC Porto in der Gruppe C 3:1. Im Duell zwischen Olympique Marseille und Olympiakos Piräus setzten sich die Griechen 1:0 durch. Für den englischen Meister Liverpool kam der 1:0-Erfolg bei Ajax Amsterdam etwas glücklich zustande, erzielte doch Ajax-Verteidiger Nicolas Tagliafico (35.) ein durchaus sehenswertes Eigentor. Souverän gewann dagegen im Parallelmatch der Gruppe D Atalanta Bergamo bei Midtjylland. Die Dänen mussten beim 0:4 in Herning einiges an Lehrgeld bezahlen.

Die Bayern-Stars waren nach dem positiven Test von Serge Gnabry noch einmal getestet worden, danach wurde grünes Licht für die Partie am Abend gegeben. Alaba spielte wie zuletzt üblich in der Innenverteidigung, der Wiener stand über 90 Minuten auf dem Feld.

Die ersten drei Tore für den deutschen Serienmeister erzielten Kingsley Coman (28.) nach idealem Zuspiel von Joshua Kimmich, Leon Goretzka (41.) und Corentin Tolisso (66.) mit einem Weitschuss-Hammer. In der 72. Minute tanzte Coman die porös gewordene Atletico-Hintermannschaft aus und schloss zum 4:0 ab. Damit war die Partie für das Team von Trainer Hansi Flick endgültig in trockenen Tüchern. Ein vermeintliches Tor der Gäste, die am kommenden Dienstag Salzburg empfangen, wurde nach VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt.