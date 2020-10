Obama prangert „Inkompetenz“ der US-Regierung bei Corona an

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat der Regierung seines Nachfolgers Donald Trump bei der Eindämmung der Corona-Pandemie „Inkompetenz“ und das Verbreiten von Falschinformationen vorgeworfen. Viele Menschen in den USA hätten nicht sterben müssen, wenn auch nur „grundlegende“ Maßnahmen ergriffen worden wären, sagte der Demokrat am Mittwoch bei einer Wahlkampfveranstaltung.

Obama zeigte sich zuversichtlich, dass sein früherer Vizepräsident Joe Biden, der Trump ablösen will, die Lage besser in den Griff bekommen werde. „Das heißt nicht, dass alles schon morgen gelöst sein wird. Wir werden immer noch zu kämpfen haben, aber ich weiß, dass wir es besser machen können“, sagte er. „Aber damit das geschieht, müssen wir wählen“, forderte er mit Blick auf die Abstimmung am 3. November.