Stundenlange Verhandlungen nach Geiselnahme in Georgien

Bei einer Geiselnahme in einer Bank hat ein Mann in der Schwarzmeerrepublik Georgien 43 Menschen stundenlang in seiner Gewalt gehabt. Das teilte das Innenministerium in der Hauptstadt Tiflis in der Nacht auf Donnerstag mit. Nach stundenlangen Verhandlungen hieß es, die Geiseln seien in Freiheit. Der Bewaffnete in Militäruniform forderte in der Stadt Sugdidi im Westen des Landes Medienberichten zufolge eine halbe Million US-Dollar (423.630 Euro) Lösegeld.