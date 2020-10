Zwölf Kinder bei Luftangriff in Afghanistan getötet

Bei einem Luftangriff auf eine Moschee im Norden Afghanistans sind laut lokalen Behörden zwölf Kinder getötet worden. Viele weitere Bewohner seien bei dem Angriff im Bezirk Baharak der Provinz Takhar verwundet worden, sagten Provinzpolitiker am Donnerstag übereinstimmend. In Takhar waren bei einem Taliban-Angriff am Mittwoch mehr als 40 Sicherheitskräfte getötet worden; auch die Taliban hatten Verluste erlitten.