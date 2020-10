Dagmar Chobot Skulpturenpreis an Grazer Constantin Luser

In den Vorjahren hatten den Preis unter anderem Sofie Thorsen, Roman Pfeffer und Anne Schneider erhalten. Neben Luser waren 2020 Julia Haugenender, Liesl Raff, Werner Reiterer, Toni Schmale und Anne Speier für den Preis vorgeschlagen. Der Dagmar Chobot Skulpturenpreis wurde 2016 von der Wiener Galeristin und der Stiftungspartnerin Bildrecht, der Urheberrechtgesellschaft für Bildende Kunst, ins Leben gerufen. Die Auszeichnung geht jährlich an einen zeitgenössischen Bildhauer, der in Österreich lebt und arbeitet.

Constantin Luser wurde 1976 in Graz geboren. Nach dem Akademischen Gymnasium Graz studierte er „Industrial Design“ an der Fachhochschule in Graz, weiter an der Akademie der Bildenden Künste in Wien Konzeptuelle Kunst bei Renee Green und Marina Grzinic und an der Universität für Angewandte Kunst in Wien Visuelle Medien bei Brigitte Kowanz. Er gilt als „Pendler zwischen Mikro- und Makrostrukturen und mit Humor operierender Fallensteller, erschafft unter dem Deckmantel konstruierter Funktionalität assoziationsreiche Kunst: Chiffren für (organische) Vorgänge jenseits der Realität. Linien, Wörter, Symbole, abstrakte und figurative Elemente verdichten sich in seinen Arbeiten zu mitunter bizarren Bildwelten zwischen Wirklichkeit und Imagination“, hieß es.