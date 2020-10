HBO-Serie „I may destroy you“: Chronik einer zerstörten Seele

Michaela Coel erzählt als Arabella in „I may destroy you“ auch ihre eigene Geschichte.

Innsbruck – Es ist kein Traum, auch wenn es sich anfangs noch so anfühlt. Arabella ist Autorin, nach ihrem Überraschungshit „Chroniken eines deprimierten Millennials“ soll jetzt ihr zweites Buch erscheinen. Das Schreiben aber läuft nur schleppend, kurz vor einem wichtigen Meeting zieht die 33-Jährige einmal mehr eine ausgelassene Partynacht in ihrer Heimatstadt London ihrer Arbeit vor. Nach einem Blackout ist sie erst beim Verleger-Treffen wieder sie selbst – und steht doch neben sich. Was in dieser Nacht geschah, das lässt sich lediglich anhand von Flashbacks erahnen, die durch Arabellas Kopf schießen. Bald wird auch ihr klar, die Autorin wurde betäubt. Und brutal vergewaltigt.