Entscheidung zu möglicher Wien-Koalition in der kommenden Woche

Wien – Es hat sich aussondiert. Dieser Tage hat der Wiener SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig ausgelotet, mit welcher der drei möglichen Parteien er in den kommenden fünf Jahren koalieren will. Je einige Stunden hat er das im Rathaus mit Vertretern von Grünen, Türkisen und Pinken getan. Nach dem Nationalfeiertag, der ist am 26. Oktober, wird er kundtun, ob er mit dem bisherigen Partner, der Öko-Partei von Birgit Hebein, der ÖVP von Gernot Blümel oder den NEOS, geführt von Christoph Wiederkehr, verhandelt. Mitte November soll die neue Regierung stehen. Die Grünen wären gerne wieder mit der SPÖ im Bund. Das haben sie schon im Wahlkampf wissen lassen. Was für einen solchen Pakt spricht: Beide Parteien haben am 11. Oktober zugelegt – was als Zuspruch für deren gemeinsames Wirken gewertet werden kann. Und sie haben nach wie vor wohl die größten inhaltlichen Schnittmengen – auch wenn Hebeins Pop-up-Radwege und das Kurzzeit-Schwimmbad auf dem Gürtel nicht Ludwigs Sache waren. Was dagegen spricht: Nicht nur der Bürgermeister tut sich schwer mit Hebeins Art; Probleme damit haben auch viele ihrer Parteifreunde. Als beratungsresistent und herrisch wird sie qualifiziert. Spannungen innerhalb der Grünen würden auch die Spannungen innert der Regierung erhöhen.