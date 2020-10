Wiener Philharmoniker sagen Ball 2021 ab

Auch den Wiener Philharmonikern setzt die grassierende Coronapandemie zu: Der 80. Ball der Philharmoniker, der am 21. Jänner 2021 hätte stattfinden soll, muss angesichts der aktuellen Lage abgesagt werden, teilten die Philharmoniker am Donnerstag der APA mit. „Wir bedauern es sehr, aber angesichts der möglichen Gesundheitsrisiken, die mit einer solchen Großveranstaltung verbunden sind, müssen wir leider diesen Schritt setzen“, so Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer.