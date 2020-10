Rücktritt von Gemeinderat Ostermann-Binder: Harte Kritik in Schwaz geäußert

In seinen Abschiedsworten ging Ostermann-Binder nicht auf die Gründe seines Rücktritts ein. Es gab Lob für die Mitarbeiter, Dank an die Kollegen, aber auch harte Kritik. „Wer glaubt, dass Raumordnung richtig ist, wenn sie Parkhäuser in bestes Bauland hineinsetzt, versteht von Raumordnung nichts. Wer glaubt, dass es sinnvoll ist, einige wenige zu bereichern, anstatt das Gemeinwohl, versteht meiner Meinung nach von politischem Handeln wenig“, stellt Ostermann-Binder klar. Auch wenn das in seiner zehnjährigen Amtszeit die Ausnahme war, so hätten gerade die „schlechten Entscheidungen“ in der Raumordnung große Auswirkungen auf die Zukunft der Stadt und der Bürger. Zudem habe ihm in den letzten Jahren der Diskurs gefehlt. „Da, wo wir viel diskutiert haben, sind dann tolle Projekte entstanden“, sagte er.