Aus für Visiere und Rückkehr des Babyelefanten

Auch von Familienfeiern an diesem Wochenende wird von den beiden Türkisen abgeraten. Gesichts-Schilde würden nur von einer überschaubaren Gruppe, vor allem in der Gastronomie, im Einzelhandel und bei Friseuren, genutzt, betonte Anschober, der noch am Donnerstag die entsprechende Verordnung fixieren und präsentieren will. Allerdings verstehe er sehr wohl, dass das ganztägige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes eine Belastung darstelle. Deshalb soll es auch eine Übergangsphase geben, in der die Schilde noch als Ersatz für eine Maske gelten. Außerdem soll es eine Sonderregelung für jene Personen geben, die keine schließende Maske tragen können, etwa Asthmatiker.