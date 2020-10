Zweites TV-Duell zwischen Trump und Biden: Zwei Realitäten für Amerika

1️⃣ Die Corona-Pandemie: Mehr als 222.000 Menschen sind bereits in den USA mit oder an den Folgen von SARS-CoV-2 gestorben. Biden warf Trump vor, dafür verantwortlich zu sein. Man müsse mehr gegen die Ausbreitung tun. Trump entgegnete, das Gegenmittel dürfe nicht schädlicher sein als die Krankheit: „Wir müssen damit leben.“ Biden entgegnete: „Wir sterben damit.“ Er wandte sich direkt in die Kamera und sprach zu jenen Amerikanern, die jetzt „einen leeren Sessel oder Tisch“ neben sich hätten. Biden hielt seine Maske in die Höhe und sagte, dass es allein durch eine Maskenpflicht 100.000 Tote weniger hätte geben können. „Wer für so viele Tote verantwortlich ist, sollte nicht Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika bleiben“, sagte Biden. Trump beschwichtigte, eine Impfung werde bereits in den kommenden Wochen präsentiert werden, die Pandemie werde bald vorüber sein. Biden sagte, Trump habe das bereits seit Beginn der Pandemie wiederholt versprochen. „Wir stehen vor einem dunklen Winter und er hat keinen Plan“, so Biden.