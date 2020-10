Spenden der Bauherren Thema im Ibiza-U-Ausschuss

Zwei Bau-Tycoons sind am Donnerstag im Ibiza-U-Ausschuss befragt worden. Zuerst war Porr-Miteigentümer Klaus Ortner (IGO-Gruppe) dran, dann Strabag-Mann Hans Peter Haselsteiner. Beide redeten relativ frei von der Leber weg und schlossen Vorteile für ihre Unternehmen unter Türkis-Blau aus. Ortner spendete der ÖVP rund eine Million Euro - aber NEOS-Financier Haselsteiner sprach von Nachteilen für die Westbahn, an der er maßgeblich beteiligt ist.

Bei Vergaben rund um die Westbahn, an der Haselsteiner über seine Familienprivatstiftung maßgeblich beteiligt ist, fühlte er sich nicht gerecht behandelt, so der Milliardär in Richtung des damaligen Verkehrsministers und nunmehrigen FPÖ-Chefs Norbert Hofer. „Der Hofer wird mein Freund nicht werden.“ Für die Strabag habe es weder Vor- noch Nachteile gegeben. Die Strabag solle keine öffentlichen Aufträge mehr erhalten, hatte Strache auf Ibiza lamentiert. Wenn die vermeintliche Oligarchin eine Baufirma gründe und die FPÖ an der Macht sei, könnten solche Aufträge an die Oligarchinnenfirma ergehen. Haselsteiner betonte zudem, dass er mit dem Ibiza-Video „nichts zu tun“ habe. Das gelte für die Erstellung - und auch angeboten sei es ihm nie worden.

Äußerst emotional wurde Haselsteiner bei den Bestrebungen von ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl Zusammenhänge zwischen den Spenden an die NEOS und seine Tätigkeit im ORF-Stiftungsrat, in den er von den NEOS entsandt wurde, oder pinken Gesetzesinitiativen zu konstruieren. Das sei an den Haaren herbeigezogen. „Ja Herr Gerstl, der Job war mir Millionen wert“, sagte der Milliardär.

Sowohl Haselsteiner als auch Ortner sahen bei öffentlichen Aufträgen „null Spielraum“ (O-Ton Ortner) für irgendwelche Tricksereien oder Bevorteilungen. Ortner betonte unentwegt, dass er für die JVP und dann ÖVP gespendet habe, weil er vom „Stillstand der Großen Koalition“, der immer größer geworden sei, genug gehabt habe. Dann habe er den nunmehrigen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kennengelernt. „Die Unterstützung habe ich persönlich angeboten - nicht nur, aber auch finanziell.“ Ich habe den gesetzlichen Erfordernissen entsprochen“, sagte Ortner zu Stückelungen der Spenden. Gespendet wurde in solchen Höhen, dass es damals für die Partei am Rechnungshof vorbei möglich war.

TT-ePaper testen und eine von 150 Jahres-Vignetten gewinnen Die Zeitung kostenlos digital abrufen, das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent

Gespendet habe Ortner entlang seiner Weltanschauung und weil Kurz „klare Standpunkte und Perspektiven hinsichtlich von Leistung und Wirtschaft“ sowie „Schwung“ gehabt habe. Jetzt spende er zwar nicht mehr, unterstütze ihn aber „ideell“.

Als dritte Auskunftsperson ist am Donnerstag ÖBB-Aufsichtsrätin Cattina Leitner dran gewesen. Die Grazer Anwältin und Andritz-Miteigentümerin war bei der Umfärbung des ÖBB-Gremiums durch ÖVP und FPÖ Anfang 2018 von der ÖVP entsandt worden. Leitner blieb Aufsichtsrätin der ÖBB Holding AG, als es zuletzt zu neuerlichen Rochaden unter Türkis-Grün kam.

2017 hatte sie über die Betriebsgesellschaft eines Hotels in ihrem Besitz 10.000 Euro in Seeboden am Millstätter See an einen anderen Seebodener Hotelier und ÖVP-Kandidaten gespendet. Ihr Aufsichtsratsposten habe damit nichts zu tun. Die Spende habe sie direkt an Sigismund Moerisch, dem nunmehrigen Hotellerie-Fachgruppenobmann der Kärntner Wirtschaftskammer überwiesen. „Familienunternehmen unterstützen die Region, daher war es für mich wichtig, dass er dort antritt.“ Konkrete Abrechnung habe es mit ihr keine gegeben.

Leitner war übrigens mit einer Spende in der Höhe von 100.000 Euro im Bundespräsidentinnen-Wahlkampf die größte Geldgeberin der späteren NEOS-Abgeordneten Irmgard Griss. „Auch von einer Bundespräsidentin hätte ich mir nie eine Gegenleistung erwartet.“

Am Rande des U-Ausschusstages kam es auch zu Scharmützeln rund um eine Ladung von FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker durch die ÖVP, die die anderen Parteien allerdings abgeschmettert hatten. Nachdem die Volkspartei gegenüber der APA bekannt gab, dass sie sich darob an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wendet, der feststellen solle, dass Hafenecker unter anderem als früherer FPÖ-Generalsekretär sehr wohl zur Aufklärung beitragen könne, hieß es von diesem, er würde rasch aussagen. Dann könne er sich nämlich wieder „auf meine Aufklärungstätigkeit konzentrieren“. Hafenecker sprach von einem „Störmanöver der ÖVP“.