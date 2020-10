Hindley holte Giro-Königsetappe - Konrad, Pernsteiner Top 10

Bei der Fahrt über mehrere Bergpässe, teilweise bei drei Grad und in schneeweißer Landschaft, schlugen sich Patrick Konrad (Bora) und Hermann Pernsteiner (Bahrain-McLaren) großartig. Konrad wurde mit 4:04 Minuten Rückstand auf Hindley Sechster und verbesserte sich damit um zwei Positionen auf Platz sieben (+5:40). Pernsteiner kam zeitgleich mit dem portugiesischen Leader Joao Almeida (Deceuninck - Quick Step) 4:51 Min. zurück ins Ziel und ist nun Zehnter (+7:23).

Vor zwei weiteren schwierigen Etappen und dem abschließenden Zeitfahren in Mailand ist die Gesamtkonstellation nun interessant: Kelderman führt, sein Teamkollege Hindley ist Zweiter, auch Hart und der viertplatzierte Bilbao liegen noch aussichtsreich im Rennen. Die Top Drei liegen nur 15 Sekunden auseinander. Almeida ist von Gesamtrang eins auf Platz fünf zurückgefallen.

Die 20. und zugleich vorletzte Etappe wird am Samstag aufgrund der Corona-Pandemie nicht durch Frankreich führen. So werden die in der ursprünglich vorgesehenen Streckenführung vorgesehenen Anstiege zum Colle dell‘Agnello und auf den Col de l‘Izoard nicht überquert. Stattdessen geht es dreimal hinauf nach Sestriere, wo das 190 Kilometer lange Teilstück auch auf 2.035 Metern endet.