Innsbruck – In seiner Region gilt der junge Mann als Schwarm vieler Frauen. Obwohl es dem Tiroler also nicht sonderlich schwer gefallen war, mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen, hatte er sich doch unlauterer Mittel bedient, wie nun am Landesgericht ein Prozess wegen geschlechtlicher Nötigung und Datenverarbeitung mit Schädigungsabsicht zeigte.