Letztes TV-Duell im Wahlkampf zwischen Trump und Biden

Zwölf Tage vor der Wahl kommen am Donnerstagabend (Ortszeit/Freitag 3.00 MESZ) US-Präsident Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden zu ihrem zweiten und letzten TV-Duell zusammen. Bei der eineinhalbstündigen Debatte in Nashville im US-Staat Tennessee haben die Organisatoren neue Regeln erlassen, nachdem das erste TV-Duell vor allem wegen Trumps Unterbrechungen ins Chaos abgeglitten war.

So bleibt während des zweiminütigen Eingangsstatements eines Kandidaten zu Beginn eines Themenkomplexes das Mikrofon des Gegenkandidaten abgeschaltet. Trump warf der unabhängigen Kommission, die die Debatten organisiert, vor, auf Bidens Seite zu stehen. Die Moderatorin - die NBC-Journalistin Kristen Welker - nannte er „total parteiisch“. Die 44-Jährige arbeitet als Korrespondentin im Weißen Haus in Washington.

Die erste Debatte hatte Ende September stattgefunden. Ursprünglich waren drei Fernsehduelle geplant. Das zweite, bei dem der Republikaner Trump (74) und der Demokrat Biden (77) am 15. Oktober aufeinander treffen sollten, wurde jedoch abgesagt: Die Kommission hatte wegen Trumps Covid-19-Erkrankung das Format geändert und wollte die Kandidaten anstelle einer persönlichen Begegnung online zusammenschalten. Trump lehnte das ab.

Trump liegt in landesweiten Umfragen hinter Biden. Wegen des komplizierten Wahlsystems in den USA haben diese Befragungen aber begrenzte Aussagekraft. Die Wahl findet am 3. November statt. Nach bisherigem Stand haben rund 44 Millionen Wahlberechtigte vor der TV-Debatte bereits abgestimmt, das entspricht knapp 32 Prozent der Wahlbeteiligung von 2016.