Oö. SPÖ-Chefin Birgit Gerstorfer positiv getestet

Oberösterreichs SPÖ-Vorsitzende Birgit Gerstorfer ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden, teilte die Landespartei Donnerstagabend mit. Bereits am Montag hatte sie sich nach einem positiven Fall in ihrem erweiterten Umfeld, nämlich beim oö. SP-Gesundheitssprecher Peter Binder, in Selbstquarantäne begeben, bekam am Dienstag aber ein negatives Ergebnis der Gesundheitsbehörden übermittelt.