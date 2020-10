Neue Corona-Regeln gelten erst ab Sonntag

Die neuen Corona-Maßnahmen gelten nicht wie angekündigt ab Freitag, sondern erst ab Sonntag. Das teilte das Sozialministerium Donnerstagabend mit. Enthalten sind in der lange erwarteten Verordnung auch bisher weniger oder gar nicht bekannte Punkte wie eine Maskenpflicht auch für Bewohner in Seniorenheimen sowie in Fußgänger-Passagen. Hobby-Chöre und Kapellen dürfen auf Amateur-Niveau nur mehr zu sechst zusammentreten. Bei manchen Events gibt es doch weiter Verköstigung.

Definitiv nicht gemeint ist damit etwa das Servieren von Speisen oder Getränken auf Sportplätzen - auch nicht via Mitarbeitern mit Bauchladen. Vom Verbot umfasst ist laut Auskunft aus dem Gesundheitsministerium u.a. auch die Konsumation im VIP-Bereich bei Sportveranstaltungen. Allerdings besteht auch in der Verordnung die Ausnahme, dass bei Events mit mehr als drei Stunden Dauer Verköstigung möglich ist.

Einiges war schon vorher bekannt wie das Comeback der Ein-Meter-Abstandsregel auch im Freien. Ausnahmen gibt es für im selben Haushalt lebende Personen sowie bei Gruppen von sechs Erwachsenen plus maximal sechs Kindern. Ebenfalls hinfällig ist die Regel für Behinderte und Begleitpersonen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Beim Sport soll der Abstand ebenfalls eingehalten werden, wenn dem nicht die Spezifik der Sportart entgegen spricht.

Beim Betreten öffentlicher Orte in geschlossenen Räumen, wozu auch unterirdische Passagen zählen, ist ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) zu tragen. Nämliches gilt für sämtliche Veranstaltungen, egal ob in Hallen oder im Freien sowie auf Bahnhöfen, Haltestellen und in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Gesichtsvisiere werden nach einer zweiwöchigen Übergangsfrist mit 7. November nicht mehr als adäquater Schutz anerkannt. Wer sich darauf beruft, aus gesundheitlichen Gründen keinen MNS tragen zu können, muss ein Attest eines in Österreich zugelassenen Arztes vorlegen.