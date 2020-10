Waldbrand in Colorado breitet sich rasant aus

In Colorado hat sich ein Waldbrand über Nacht rasant ausgebreitet und zum viertgrößten Feuer in der Geschichte des US-Staats entwickelt. Inzwischen brenne eine Fläche von etwa 508 Quadratkilometern. Das entspricht etwa 90 Prozent der Fläche des Bodensees. Mehr als 400 Quadratkilometer seien allein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hinzugekommen, berichtete die „Denver Post“. Auf Fotos und Videos waren riesige Rauchwolken zu sehen.