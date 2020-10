Klimaaktivisten blockieren Sitz der Industriellenvereinigung

Rund 100 Klimaaktivisten haben am Freitag den Sitz der Industriellenvereinigung in Wien blockiert, den Schwarzenbergplatz in Richtung Wien gesperrt und damit für ein Verkehrschaos gesorgt. Am Rennweg stand der Verkehr laut ÖAMTC bis zur Landstraßer Hauptstraße, auf der Prinz-Eugen-Straße bis zum Gürtel zurück. Der Protest von „System Change, not Climate Change!“ richtet sich gegen die „Verhinderung einer klimagerechten und sozialen Mobilitätswende durch die Autolobby“.