Minderjährige von Pädophilenring in Italien ausgebeutet

Ein Pädophilenring in Italien soll Kinder unter 13 Jahren sexuell ausgebeutet haben. Die Polizei in Udine und Triest hat mit der Operation „Peito“ die Bande zerschlagen. Wegen Besitzes und Verbreitung großer Mengen pädophiler Videos und Fotos wurden 13 Personen in sechs italienischen Regionen angezeigt, berichtete die Polizei. Elf Durchsuchungen wurden durchgeführt. Die Ermittler entdeckten Chats, über die die Verdächtigen Material austauschten. Die Ermittlungen gehen weiter.