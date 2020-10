Innsbruck – Es gibt Situationen, in denen sich Mediziner das Herz von innen anschauen müssen. Wenn etwa der Verdacht auf eine Verengung oder Verkalkung der Gefäße besteht oder der Lungendruck kontrolliert werden muss, bringen sie einen Katheter über die Leiste oder die Oberarmarterie in die Herzgefäße vor.

Im Herzkatheter-Labor der Universitätsklinik für Kardiologie und Angiologie in Innsbruck werden jeden Tag circa 20 solche Eingriffe durchgeführt. „Im Standardfall wird der Patient dafür am Vormittag des Vortags stationär aufgenommen und bleibt nach der Untersuchung noch eine Nacht in der Klinik“, erklärt Kardiologe Gert Klug. Das sei bei vielen Patienten aber gar nicht mehr nötig.