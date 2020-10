Neue Struktur für Sprengel Landeck-Zams-Fließ-Schönwies

Landeck, Zams, Schönwies, Fließ – „Es wird immer schwieriger, einen Obmann zu finden, der die Haftung übernehmen will“, betont Geschäftsführer Toni Pircher. Im Sozial- und Gesundheitssprengel Landeck-Zams-Fließ-Schönwies dürfte das heuer zum Problem geworden sein. Nach dem Rücktritt des Land­ecker Bürgermeisters hatte der Schönwieser Dorfchef das Amt interimistisch übernommen. Die Suche nach dem Nachfolger sei schwierig gewesen. Immerhin handle es sich inzwischen um einen Verein mit einem Jahresbudget von 1,5 Mio. Euro und 40 Mitarbeitern, so Pircher.

Nun geht man einen eigenen Weg und will den Sprengel in einem Jahr von einem Verein in eine gemeinnützige GmbH umwandeln. Die Gemeinde Zams hat dazu einen Grundsatzbeschluss gefasst.