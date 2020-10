Umhausen, Innsbruck – Die Auer Immobilien GmbH in Umhausen will die ehemalige Straßenmeisterei im Ort übernehmen. Auf dem gut 6500 Quadratmeter großen Areal will Geschäftsführer Stefan Auer die seit Jahrzehnten im Ortskern gewachsene gleichnamige Baufirma aussiedeln und um eine Zimmerei sowie eine Lehrlingswerkstätte erweitern, wie er der TT bestätigt. Das soll den Ort entlasten helfen, so Aue­r. Und so bestätigt das auch der Umhauser Bürgermeister und VP-Klubobmann im Landtag, Jakob Wolf. Lediglich ein kleiner abgetrennter Teil der Straßenmeisterei soll als „Stützpunkt Umhausen“ (Silo, Katastrophenschutz) weiter vorgehalten werden.