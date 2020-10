Naturpark Karwendel ist „Österreichischer Naturpark des Jahres 2020“

Absam – Die offizielle Verleihung musste Corona-bedingt mehrfach verschoben werden, eine feierliche Übergabe am Hafelekar kam wetterbedingt nicht zustande. Gestern war es nun aber endlich so weit: Die Führung des Naturparks Karwendel durfte die Urkunde als „Österreichischer Naturpark des Jahres 2020“ entgegennehmen – in kleinem, aber feinem Rahmen in der Naturpark-Gemeinde Absam, die mit dem Halltal über einen wichtigen „Eingang“ ins Gebiet verfügt.