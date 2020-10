„K(ult)urhaus Hall“: Haller Kurhaus als Kulturhaus

„Jeden Monat verschiedene Kulturabende zur Unterhaltung, für einige Stunden vergessen, dass sich die Zeiten geändert haben“: So umreißt „Salzraum“-Prokurist Andreas Ablinger die Idee. „Mit einem Covid-19-Präventionskonzept und der Umsetzung der darin definierten Maßnahmen sind Veranstaltungen auch in diesen Zeiten möglich. Viele Kulturschaffende haben in den letzten Monaten gezeigt, dass sich Prävention und Vergnügen nicht ausschließen.“

Am Donnerstag, den 5. November (Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr), ist die österreichische Musikerin Alicia Edelweiss zu Gast. Als Straßenmusikerin und Solokünstlerin hat sie in halb Europa gespielt, auch in der Band von Voodoo Jürgens steuerte sie ihr Können bei. Ein wichtiger Einfluss für die Künstlerin war u. a. die schräge New Yorker Anti-Folk-Bewegung. Für ihr 2019 erschienenes Album „When I’m enlightened, everything will be better“ erhielt Alicia Edelweiss blendende Kritiken. Live ist sie für theatralische Auftritte und originelle Outfits bekannt.