Ausstellung in Innsbruck: In leuchtender Poesie erstorben

Innsbruck – Die Hinterglasbilder von Elisabeth Moser passen wunderbar in die herbstliche Jahreszeit. Geht es hier doch um in vollendeter morbider Ästhetik verwelkende Blätter, Blüten, Beeren und Früchte. Eine Schwerblütigkeit, die die Künstlerin allerdings in einer wunderbaren Leichtigkeit als fein ziseliertes Spiel mit Farben und Formen zelebriert. Die zwar der Natur abgeschaut sind, allein durch die „tricky“ Technik der Hinterglasmalerei allerdings verschoben in eine poetische Gegenwirklichkeit zur realen. Wenn da und dort ein Funken von Gold aufblitzt, Farbflecken vor bisweilen karierten, gestreiften, gepunkteten oder mit Arabesken geschmückten Hintergründen in opulenter Sinnlichkeit zu leuchten beginnen.