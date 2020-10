Nach etlichen Unwettern: 5,5 Millionen Euro für den Schutzwald in Assling

Assling – Die Osttiroler Gemeinde Assling wurde in den letzten Jahren ganz besonders von Unwettern gebeutelt. Dabei wurde viel Wald zerstört. Allein im November 2019 fielen durch Schneebruch 50.000 Kubikmeter Schadholz an, das ist fünfmal so viel wie in einem Durchschnittsjahr. Deshalb haben Land, Gemeinde, Wildbach- und Lawinenverbauung sowie die Bezirksforstinspektion ein Reparatur- und Sicherungspaket geschnürt. 5,5 Millionen Euro werden noch bis 2034 dafür aufgewendet.