Erneut Soldaten bei Gefechten in Afghanistan getötet

Bei einem nächtlichen Taliban-Angriff sind in Afghanistan erneut mindestens 20 Angehörige der Streitkräfte getötet worden. Das teilten Provinzräte in der südwestlichen Provinz Nimruz am Freitag mit. Die Taliban nahmen lokalen Behörden zufolge einen Kontrollposten ein. Die Luftwaffe bombardierte Talibankämpfer.