Unfall bei Chemieexperiment an Wiener Schule

Bei einem Chemieexperiment an einer Schule in Wien-Neubau hat es am Donnerstagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem fünf Jugendliche zum Teil schwer verletzt worden sind. Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte ein 16-Jähriger selbstständig eine Flasche Alkohol vom Lehrertisch genommen und diesen zu den anderen Substanzen geleert. Es folgten eine Gasexplosion und eine Stichflamme.