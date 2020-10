Ministerium beruft sich bei Militär-Imam auf Abwehramt

Die am Donnerstag bekannt gewordene Abberufung des islamischen Militär-Imams des Bundesheers beruht auf Informationen, die vom Heeres-Abwehramt gekommen waren. Das hat das Verteidigungsministerium am Freitag auf APA-Anfrage erklärt. In der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) zeigte man sich über die mediale Bekanntgabe irritiert. Im Ministerium betonte man, sowohl IGGÖ als auch den Imam selbst informiert zu haben.