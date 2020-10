Drastischer Anstieg der Fälle in Tirol: Platter kündigt Verschärfung an

Die Corona-Neuinfektionen steigen weiter rasant an. Aktuell sind in Tirol mehr als 2300 Personen positiv.

Innsbruck – Tag für Tag erreicht die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus neue Höchstwerte. In Österreich wurden gestern innerhalb von 24 Stunden 2571 neue positive Tests gemeldet, allein in Tirol waren es 441. Gestiegen, und zwar von 79 auf 107, ist in der abgelaufenen Woche auch die Zahl der Personen in Spitalsbehandlung. Die Zahl der Intensivpatienten bewege sich laut LH Günther Platter hingegen „im überschaubaren Bereich“.