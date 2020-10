Rekordbrände verdunkeln den Himmel in Colorado

In Colorado wüten die größten Feuer in der Geschichte des US-Bundesstaats. Am Donnerstagabend hatte sich das sogenannte East Troublesome Fire im Norden Colorados auf einer Fläche von 688 Quadratkilometer ausgebreitet, wie die Zeitung „Denver Post“ berichtete. Mehr als 400 Quadratkilometer Brandfläche seien allein in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hinzugekommen. Der Rocky-Mountain-Nationalpark wurde geschlossen, für große Teile davon wurden Evakuierungen angeordnet.