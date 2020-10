ÖH mit Minderheitsexekutive mit Beteiligung der Opposition

In der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gibt es nun eine Art Minderheitsexekutive unter Beteiligung der Opposition. Zu dieser ungewöhnlichen Konstellation kam es bei einer Sitzung der ÖH-Bundesvertretung am Freitagnachmittag. Die ÖVP-nahe Aktionsgemeinschaft (AG) und die Jungen Liberalen Studierenden (JUNOS) einigten sich trotz fehlender Mehrheit zunächst auf eine Zusammenarbeit, konnten bei einer Abstimmung aber ihre Kandidatin nicht durchbringen.

Nach diversen Turbulenzen sind die Machtverhältnisse in der ÖH mittlerweile schwer durchschaubar. Nach der letzten ÖH-Wahl 2019 kam die AG in der 55-köpfigen Bundesvertretung auf 15 Mandate, Grüne und Alternative StudentInnen (GRAS) und Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) haben je 13 Mandate, es folgen die JUNOS mit sechs Sitzen und die Fachschaftslisten (FLÖ) mit fünf. Zwei konkurrierende Kommunistische StudentInnenverbände (KSV-KJÖ bzw. KSV LiLi) sowie der Ring Freiheitlicher Studenten (RFS) haben je einen Vertreter.

„Wir wollen nicht zulassen, dass die AG und die JUNOS in der ÖH-Exekutive tun und lassen können, was sie wollen. Um dies kurzfristig so gut wie möglich zu verhindern, haben wir entschieden eine Kandidatin für das Vorsitzteam zu stellen“, so die neue zweite stellvertretende Vorsitzende. In der AG zeigte man sich etwas überrascht von der Vorgehensweise. Allerdings habe man ohnehin mit den anderen Fraktionen weitere Gespräche über eine Zusammenarbeit führen wollen, hieß es gegenüber der APA. Es sei ein „positives Zeichen, dass der VSStÖ bereit ist, Verantwortung zu übernehmen“.