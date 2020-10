Projekt in Niederösterreich bietet Jobgarantie für Langzeitarbeitslose

Gramatneusiedl – Das AMS Niederösterreich startet eine Initiative mit Arbeitsplatzgarantie. Mit dem auf drei Jahre angelegten „Modellprojekt Arbeitsplatzgarantie Marien­thal“ (MAGMA) sollen Langzeitarbeitslose aus der Gemeinde Gramatneusiedl wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden. In der Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leith­a wird allen Langzeitarbeitslosen ein Job garantiert. Das „weltweit erste evidenzbasierte Modell“ soll von den Universitäten Oxford und Wien begleitet werden.