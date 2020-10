Trump nennt Sacha Baron Cohen „verlogenen Typen“

US-Präsident Donald Trump war nach eigenen Angaben noch nie ein Fan des britischen Komikers Sacha Baron Cohen, der wegen einer brisanten Szene in seinem Film „Borat Anschluss Moviefilm“ die Wut von Trumps Anwalt Rudy Giuliani auf sich gezogen hat. Baron Cohen sei ein „verlogener Typ“, sagte Trump am Freitag während eines Fluges mit der Präsidentenmaschine Air Force One vor Journalisten. Giuliani ist in dem Film in einer kompromittierenden Pose auf einem Hotelbett zu sehen.

Trump sagte, der britische Schauspieler habe vor etwa 15 Jahren versucht, ihn „auszutricksen“. Er sei der „Einzige“ gewesen, der Baron Cohen in die Schranken gewiesen habe. „Für mich war das ein Widerling“, fügte der US-Präsident hinzu. „Ich finde ihn nicht witzig.“

Trump äußerte sich im Zusammenhang mit einer Filmszene im neuen „Borat“-Film, die seinen Anwalt Giuliani in einer kompromittierenden Situation zeigt. In dem am Freitag erschienenen Film ist Giuliani während eines Flirts mit einer jungen Frau auf einem Hotelbett zu sehen, die sich als Reporterin ausgab. Dabei steckt sich der ehemalige New Yorker Bürgermeister scheinbar die Hand in die Hose.

Giuliani bezeichnete die Szene noch vor dem Erscheinen des Films als „pure Fälschung“. Im Online-Dienst Twitter schrieb der 76-Jährige am Mittwoch, er habe nur sein Hemd in seine Hose gesteckt, nachdem er das Aufnahmegerät abgenommen habe; zu keinem Zeitpunkt habe er sich „unangemessen verhalten“. Der Trump-Vertraute fügte hinzu, „wenn Sacha Baron Cohen etwas anderes behauptet, ist er ein eiskalter Lügner“.