Beim FC Wacker sind sich alle einig: „Jetzt muss eine Reaktion kommen“

Innsbruck – BW Linz mit dem Triplepack-Torschützen Fabian zeigte schonungslos auf, wo der FC Wacker momentan in der Zweitklassigkeit steht. Irgendwo im Nirgendwo, heißt weit weg von den Spitzenplätzen, dafür nahe an der Abstiegszone. Konsterniert waren am Freitagabend alle nach dem Schlusspfiff – Fans, Spieler, Betreuer und Funktionäre. „So kann man nicht auftreten“, brachte es Trainer Daniel Bierofka auf den Punkt. Er sei in der Halbzeit in der Kabine „laut“ geworden, nach dem Spiel nicht, „denn da kann ich nichts mehr ändern“.

Ändern muss sich bei den Schwarz-Grünen freilich einiges. „Das 0:4 müssen wir schnell abhaken, den Fokus auf die nächsten beiden Partien richten und die Wende erzwingen“, setzt Alfred Hörtnagl darauf, dass bereits morgen in Dornbirn gepunktet wird. Wie? „Gegen BW Linz waren wir nie im Spiel, das war einfach zu wenig. Mit Kampf, Leidenschaft und Mentalität muss am Montag etwas herausschauen“, so der Sportchef des FC Wacker, der dem Trainer demonstrativ den Rücken stärkt: „Da gibt es keine Diskussion, herrscht absolute Ruhe.“ Das bestätigt auch der Präsident. „Ich habe vollstes Vertrauen in den Trainer und die Mannschaft. Wir sind auf einem Entwicklungsweg und werden nach wenigen Kilometern sicher nicht umkehren“, so Joachim Jamnig, der auch darauf verweist, dass die Vorbereitung auf das Spiel nach dem Covid-Fall am Vortag und den Tests am Freitag für Mannschaft und Umfeld kompliziert war: „Was aber keine Ausrede für die Leistung sein kann. Aber ich bin überzeugt, dass sich Erfolge wieder einstellen. Nur müssen sich alle Kicker bewusst sein, dass das, was vorne auf der Dress steht, viel wichtiger ist als der Name hinten.“