Elefant „Drumbo“ von Wien nach Tschechien übersiedelt

Die bereits 46-jährige Elefanten-Kuh „Drumbo“ ist vom Wiener Tiergarten Schönbrunn in den rund 280 Kilometer entfernten Zoo von Dvur Kralove in Tschechien übersiedelt. Heu, Äpfel, Karotten und ein großer Wassertank hatte die Elefanten-Kuh als Proviant bei der Übersiedlung dabei, die in Abstimmung mit dem Europäischen Zuchterhaltungsprogramm (EEP) erfolgte, so der Tiergarten. „Drumbo“ lebte seit 1992 in Wien.

In Dvur Kralove erwarten die 46-jährige Elefantenkuh zwei ebenfalls schon ältere Damen. „Wir freuen uns, dass ‚Drumbo‘ in eine Gruppe kommt, die ihren Bedürfnissen im fortgeschrittenen Alter gerecht wird. Das Treiben in der großen Herde und die Dominanz unserer Leitkuh ‚Tonga‘ wurden ihr zunehmend zu viel“, sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.