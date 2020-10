FPÖ bietet SPÖ „Allianz“ bei Hacklerregelung an

Die FPÖ bietet der SPÖ eine „Allianz“ gegen die von der ÖVP angekündigte Abschaffung der Hacklerregelung an und will den Nationalrat in einer gemeinsamen Sondersitzung damit befassen. „Es ist ein Gebot der Stunde, jetzt die Kräfte gegen den massiven schwarz-grünen Anschlag auf die Leistungsträger und gegen den sozialen Kahlschlag in unserem Land zu bündeln“, so Klubchef Herbert Kickl in einer Aussendung am Samstag. Er will darüber kommende Woche mit der SPÖ sprechen.