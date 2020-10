Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

An diesem Wochenende, inmitten der Corona-Krise, endet die Sommerzeit. Die Zeiger werden am Sonntag in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Nicht zuletzt aufgrund der Pandemie ist es völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird. Der Ball liegt nämlich immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister.

In der gesamten EU wurde bisher am letzten März-Sonntag an der Uhr gedreht - und am letzten Sonntag im Oktober wieder zurück. Eingeführt wurde die Sommerzeit 1973 in Europa anlässlich der Ölkrise und mit dem Hintergrund, Energie zu sparen. Mit der Zeitverschiebung sollte eine Stunde Tageslicht für Unternehmen und Haushalte gewonnen werden. Frankreich machte damals den Anfang.