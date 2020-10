Slowenien: Ganz Österreich außer Kärnten Risikogebiet

Slowenien setzt ab Montag ganz Österreich mit Ausnahme von Kärnten auf die „rote Liste“ von Ländern mit hohen Risiko für Corona-Infektionen. Das beschloss die slowenische Regierung am Freitagabend, wie die Nachrichtenagentur STA am Samstag berichtete. Demnach wird man bei der Einreise nach Slowenien einen negativen Covid-19-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen oder sich in zehntägige Quarantäne begeben müssen. Bisher galten diese Bestimmungen nur für Wien.