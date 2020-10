Titelverteidiger Thiem startet in Wien gegen Nishikori

Dominic Thiem startet gegen Japans Topspieler Kei Nishikori in seine Titelverteidigung beim mit 1,551 Mio. Euro dotierten Erste Bank Open in Wien. Der US-Open-Sieger hat gegen den 30-Jährigen noch eine negative Bilanz von zwei Siegen in fünf Matches. Nishikori schlägt sich allerdings seit einem Jahr mit einer Ellbogenverletzung herum, wurde vor Jahresfrist auch am rechten Ellbogen operiert.